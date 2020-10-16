حسن أوعز بفتح تحقيق في ملابسات وفاة طفل في مستشفى الكورة

أوعز وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن بفتح تحقيق في ملابسات وفاة الطفل آ.ط. في مستشفى الكورة في الشمال.

وبناء عليه، قام طبيب القضاء ورئيس مصلحة الصحة في الشمال والطبيب المراقب في المستشفى بالاطلاع على الملف والاستماع إلى إدارة المستشفى والطبيب المعالج، وذلك لاعداد تقرير سيتم عرضه على اللجنة المختصة بطب الأطفال في وزارة الصحة العامة لإجراء المقتضى.

يذكر أن أعلن مستشفى طرابلس الحكومي أنّ “الطفل و.م. وصل إلى مستشفى طرابلس الحكومي الأحد ليلاً عند الساعة 10,55 دقيقة يعاني من التهاب رئوي حاد وضيق في التنفس، تمت معاينته مباشرة وأُجري له الفحوصات المخبرية والصور الشعاعية و”سكانر”، وبوشر بأخذ العلاج باشراف الطبيب في قسم الطوارىء لعدم وجود أماكن في قسم العناية الفائقة للأطفال. وتم الاتصال وإرسال التقرير الطبي بالفاكس للعديد من المستشفيات ولم نتمكّن من تأمين المكان له ففارق الحياة فجر الاثنين عند الساعة 4,45 فجراً، بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ… رحمه الله وأدخله فسيح جناته.

وتقدمت إدارة المستشفى من “أهل الطفل بأحرّ التعازي راجية من الله العلي القدير ان يمن عليهم الصبر والسلوان”.

وكان عدد من الأشخاص والشبان أقدموا على تحطيم الواجهات الزجاجية في قسم الطوارئ في مستشفى طرابلس الحكومي في منطقة القبة، إثر وفاة الطفل (4 أعوام) داخل قسم الطوارئ.