حسن: ارتفاع نسبة العدوى المحلية مجهولة المصدر مؤشر خطير

وزير الصحة حمد حسن
وزير الصحة حمد حسن

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أكد وزير الصحة حمد حسن أن ارتفاع نسبة العدوى المحلية مجهولة المصدر في الفترة الاخيرة مؤشر خطير وبحاجة الى حزم ونسبة الوفيات واستعمال أجهزة التنفس لا تزال متدنية.

وقال حسن خلال إطلاق التطبيق الالكتروني على الخلوي لتعقب المخالطين: ” وزير الطاقة أبدى لنا استعداده لتسمية شركة لتسليم المؤسسات الاستشفائية مادة المازوت بالسعر الرسمي وبالتالي لا مشكلة بالمحروقات”.

وشدد على أننا لن نقبل بعدم التعاون أو الاستهتار بحياة أي مريض ويجب استقبال كل الحالات وهناك قوانين وعقاب.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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