حسن: الارتفاع المتوقّع للإصابات بعد الأعياد يضعنا في عين العاصفة

أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن كلّ السجالات والأفكار المطروحة لن تُؤخّر من وصول لقاح كورونا في الوقت الذي أعلناه سابقاً.

وقال وزير الصحة من السراي بعد لقاءه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب: “الاتصالات والمحادثات لن تؤثر على موعد وصول اللقاح قبل منتصف شباط المقبل”.

وأوضح حسن أن نقاشنا مستمر مع فايزر حول بعض النقاط ولكنه لن يؤثّر على وصول اللقاح قبل 15 شباط. وقال: “الجدل بشأن قرار إقفال البلد هو “جدل بيزنطي” فوزارة الصحة والجهات المعنية تتابع إصابات كورونا ويتمّ إقفال البلدات التي ترتفع فيها الحالات والوقت وعلى الجميع تحمّل المسؤولية”.

وأشار إلى أن الارتفاع المتوقّع لإصابات كورونا بعد الأعياد مؤشّر غير سليم يضعنا في عين العاصفة بعد 10 كانون الثاني.

وأضاف: “نتوقّع أن ترتفع إصابات كورونا بعد الأعياد ونتابع الحالات التي وصلت من بريطانيا ولا يمكن أن نعلّق الطيران مع هذا البلد من دون تعليقه مع بلدان أخرى وصلت إليها أيضاً حالات مصابة بفيروس كورونا المتحوّر”.

يذكر أن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أعلن بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، انه “بتوجيه ودعم من فخامة الرئيس، السلطة الصحية اخذت القرار المناسب بتغطية المجتمع اللبناني بلقاح “فايزر” واخذنا الاذن بالتفاوض لامكان ادخال بعض التعديلات على العقد”.

وقال: “الخطوة التي قمنا بها اليوم يجب ان تكون موقع ثقة لانها مبنية على معطيات طبية موثوقة، وقمنا بحجز ما يقارب مليوني جرعة لقاح وهي تكفي لـ20% من اللبنانيين المقيمين على الاراضي اللبنانية”.