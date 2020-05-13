حسن: الارقام التي سجلت في الايام الاخيرة صادمة… وحذاري من “خطر التفشي المجتمعي الوبائي”

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أعلن وزير الصحة العامة حمد حسن أننا “نواجه اليوم، ازمة وباء عالمي يهدد كل الناس وكل الدول ويشكل تحديا كبيرا لسلامة الانسان، لكننا رأينا خطوات الحكومة ومكونات المجتمع والتكامل بين كل المكونات السياسية والاجتماعية بحيث استطعنا ان نكون يدا واحدة لان في الصحة لا طائفية ولا مذهبية ولا سياسة”.

وقال خلال زيارته المستشفى الحكومي في دير القمر للاطلاع على اعمال تجهيزه وافتتاحه في إطار جولاته على المستشفيات الحكومية والمناطق لمواكبة الجهود التي تبذلها الوزارة في مواجهة وباء كورونا، إن “ما تقدمه الفاعليات من مساعدات هو مطلوب ومرغوب، والدولة ومؤسساتها جاهزة لحماية ودعم المستشفيات الحكومية التي كانت بالمرصاد لأول حالة سجلت، وقد أثبتت جدارتها بامتياز”.

وشدد على مساعدة الدولة والوزارة لإتمام تجهيز المستشفى، مشيرا الى أن “ثمة وعدا بهبة ايطالية قيمتها 20 مليون دولار”، شاكراً “مكتب التعاون الايطالي للتنمية والجهود الايطالية الرائدة”.

واعتبر حسن أن “الارقام التي سجلت في الايام الاربعة الاخيرة صادمة”، محذرا من “خطر التفشي المجتمعي الوبائي”.

وقال، “رغم الحالات التي سجلت، يتتبع الرصد الوبائي والطب الوقائي الحالات ويحدد مواطن العدوى، فطالما أننا نسيطر على العدوى لسنا مهددين بأمننا الصحي العام”.

وأضاف، “على كل من يشعر بعوارض ألا يتأخر في التوجه الى أي مستشفى، فكورونا ليست عيبا، انما العيب اذا اخفينا المرض وشكلنا خطرا على من نحب”.

ودعا الى “إعطاء الثقة المطلقة بالدولة لأنها الملجأ والمرجع لكل اللبنانيين”. وشكر وزير الصحة الحاضرين على هذا “الاستقبال الراقي الذي ينم عن الانتماء والانصهار الوطني، في مشهد وطني بامتياز”.