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حسن: تسجيل أول حالة من الطفرة الجديدة من كورونا في لبنان

منذ ساعة واحدة
وزير الصحة حمد حسن

وزير الصحة حمد حسن

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أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن عبر حسابه على تويتر تسجيل أول حالة من الطفرة الجديدة من كورونا في رحلة ME 202 القادمة من لندن بتاريخ ٢١ كانون الأول.

ودعا كل الوافدين من المملكة المتحدة والمسافرين على متن الرحلة المذكورة وزويهم التنبه والالتزام بالضوابط الوقائية، مؤكدا متابعة الوزارة الحالة والمخالطين.

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