حسن: تسجيل أول حالة من الطفرة الجديدة من كورونا في لبنان

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن عبر حسابه على تويتر تسجيل أول حالة من الطفرة الجديدة من كورونا في رحلة ME 202 القادمة من لندن بتاريخ ٢١ كانون الأول.

ودعا كل الوافدين من المملكة المتحدة والمسافرين على متن الرحلة المذكورة وزويهم التنبه والالتزام بالضوابط الوقائية، مؤكدا متابعة الوزارة الحالة والمخالطين.

تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من COVID19 في رحلة ME 202 القادمة من لندن في ٢١ كانون الأول. نتوجه للوافدين من المملكة المتحدة خاصة على متن الرحلة المذكورة وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية وتتابع الوزارة الحالة والمخالطين. — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) December 25, 2020