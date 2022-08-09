حسن خليل: لوقف التراشق والتحول الى نقاش مسؤول لمجابهة التحديات

أكد النائب علي حسن خليل في ذكرى عاشوراء أن مشروعنا حماية لبنان ووحدته الوطنية ومنع سقوطه و”فدرلته” لهذا نجدّد تمسّكنا بخيار المقاومة سلاح الردع للعدو الإسرائيلي.

وقال خليل: “نحن نصرّ على أن نصل إلى كامل حدودنا في البحر وإلى كامل ثروتنا بالغاز والنفط وننتظر مسار المفاوضات لكننا نصرّ على الانطلاق من وحدة الموقف اللبناني الذي عبّر عنه الرئيس بري وعدم إدخال هذا الملف في الحسابات الخاصة والشعبوية”.

وأضاف: “الأهم أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في دعوة الشركات الملتزمة في البلوك رقم 9 لمباشرة التنقيب والحفر ولن نسكت عن التراخي والتراجع وكل الحجج التي تقدّم”.

وتابع: “المسؤولية الوطنية والاخلاقية تستوجب الإسراع في إنجاز حكومة والاستخفاف والحقد والكيد السياسي يضع البلد في مخاطر وجودية علينا أن نتجنّبها وندعو الى وقف التراشق والتحول الى نقاش مسؤول لمجابهة التحديات الوطنية ورفض كل النعرات الطائفية”.

ولفت إلى أن المجلس النيابي قام بواجباته في إقرار قوانين لمحاربة الفساد وبناء الدولة وعلى الحكومات أن تعمل لتطبيق هذه القوانين.