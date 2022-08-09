الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حسن خليل: لوقف التراشق والتحول الى نقاش مسؤول لمجابهة التحديات

منذ 27 ثانية
علي حسن خليل

علي حسن خليل

A A A
طباعة المقال

أكد النائب علي حسن خليل في ذكرى عاشوراء أن مشروعنا حماية لبنان ووحدته الوطنية ومنع سقوطه و”فدرلته” لهذا نجدّد تمسّكنا بخيار المقاومة سلاح الردع للعدو الإسرائيلي.

وقال خليل: “نحن نصرّ على أن نصل إلى كامل حدودنا في البحر وإلى كامل ثروتنا بالغاز والنفط وننتظر مسار المفاوضات لكننا نصرّ على الانطلاق من وحدة الموقف اللبناني الذي عبّر عنه الرئيس بري وعدم إدخال هذا الملف في الحسابات الخاصة والشعبوية”.

وأضاف: “الأهم أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في دعوة الشركات الملتزمة في البلوك رقم 9 لمباشرة التنقيب والحفر ولن نسكت عن التراخي والتراجع وكل الحجج التي تقدّم”.

وتابع: “المسؤولية الوطنية والاخلاقية تستوجب الإسراع في إنجاز حكومة والاستخفاف والحقد والكيد السياسي يضع البلد في مخاطر وجودية علينا أن نتجنّبها وندعو الى وقف التراشق والتحول الى نقاش مسؤول لمجابهة التحديات الوطنية ورفض كل النعرات الطائفية”.

ولفت إلى أن المجلس النيابي قام بواجباته في إقرار قوانين لمحاربة الفساد وبناء الدولة وعلى الحكومات أن تعمل لتطبيق هذه القوانين.

    المزيد من أخبار لبنان

    سمير جعجع
    أين النواب المعارضون من يد معراب الممدودة رئاسياً؟
    النائب ميشال دويهي
    دويهي: لا مانع من الكلام والتنسيق مع جميع الكتل
    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه