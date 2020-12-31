حسن: عبرنا بهول الجائحة وكابوسًا أليمًا رغم كل التأويلات

أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أننا عبرنا بهول الجائحة وكابوسًا أليمًا رغم كل التأويلات، لن نجازف تسليماً وقدراً، وما يفصلنا صبر ساعة والتزام”.

وقال حسن عبر “تويتر”: “على وشك انقضاء عام على جائحة كورونا، مذ بدأ الكفاح بأضعف الأدوات من دون عتب وأحلك الظروف من دون وجل، خضنا معاً نضالاً إلتزاماً وأملاً أضحى قريباً؛ عبرنا بهول الجائحة وكابوسًا أليمًا رغم كل التأويلات، لن نجازف تسليماً وقدراً، وما يفصلنا صبر ساعة وإلتزام”.

يذكر أن حسن لفت سابقاً إلى أن “السلطة الصحية اخذت القرار المناسب بتغطية المجتمع اللبناني بلقاح “فايزر” واعتمدت الحكومة القرار رغم الظروف الصعبة التي نعيشها للوصول الى مناعة مجتمعية منتصف شباط”.

وأضاف: “الدولة ستؤمن اللقاح بعدالة ومجاناً للطبقات والفئات المستهدفة وفق المعايير الطبية العالمية”. وتابع وزير الصحة: “ليس دائما ما تقوم به الدولة يجب ان يكون موضع تشكيك وكل ما نقوم به مبني على معلومات موثوقة “.

وأكد أن “الخطوة التي قمنا بها اليوم يجب ان تكون موقع ثقة لانها مبنية على معطيات طبية موثوقة، وقمنا بحجز ما يقارب مليوني جرعة لقاح وهي تكفي لـ 20 % من اللبنانيين المقيمين على الاراضي اللبنانية”.