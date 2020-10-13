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حسن: على الدولة اتخاذ كل الإجراءات لتأمين الدواء للمواطن

منذ 18 ساعة
حمد حسن

حمد حسن

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أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن الحصول على الدواء حقّ مقدّس وعلى الدولة اتخاذ كلّ الإجراءات لتأمين هذا الحقّ ويجب تأمينه لكل طبقات المجتمع.

وركّز حسن على الشريحة التي يجب أن نتعاون جميعا لتأمينها لها في ظلّ الظروف التي نعاني منها وأنا منحاز للفقراء.

وأبدى إصراره على أن لا ضرائب إضافية على هذه الطبقة من الناس وأسعار بعض المستشفيات الجامعية الذي أخذ قراراً من طرف واحد برفع سعر الصرف أعتبره غير ناضج وما فعلوه لا يمكن أن يمرّ.

وقال: “لم ننسَ أن المستشفيات الحكومية رافعة للفئات وهي في صلب اهتماماتنا ومطلوب من المستشفيات الخاصة أن تكون معنا على نفس الهدف ونحن مع الاتحاد العمالي العام حريصون على حقوق العاملين.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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