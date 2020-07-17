حسن: للإسراع في إصدار نتائج فحوص المسافرين وتبليغهم إياها

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أكد وزير الصحة حمد حسن على ضرورة الإسراع في إصدار نتائج فحوصات المسافرين وتبليغهم إياها، حرصا على عدم تهاون العائدين في التحرك والاختلاط، ما يؤدي في حال كانوا مصابين بالفيروس، إلى انتشار سريع للعدوى في المجتمع المحلي كما حصل في الأيام الأخيرة.

وتمسك حسن بتكثيف حملات الفحوصات الموجهة في المناطق اللبنانية المختلفة ومخيمات اللاجئين والنازحين بهدف التشخيص المبكر للحالات، مع إمكانية اعتماد الفحص السريع ذي الدقة العالية للتأكد من إمكان وجود إصابات من دون أعراض.

ترأس حسن اجتماعا في وزارة الصحة العامة للجنة الفنية المختصة بمتابعة الإجراءات الخاصة بمواجهة وباء “كورونا”.

وتركز البحث على تفعيل هذه الإجراءات، بدءا من المطار إلى تتبع المسافرين والعائدين لمواكبة هذه المرحلة الحساسة التي يسجل فيها ارتفاع في نسب الإصابات بفيروس كورونا.

وتم التأكيد على استمرارية إشراف وزارة الصحة العامة على الفحوصات التي يتم إجراؤها في المطار، بالإضافة إلى البحث في إعادة توزيع أجهزة فحص الـPCR الموجودة على المستشفيات الحكومية في شكل يحقق الجدوى والإستفادة القصوى منها.