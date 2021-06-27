حسن: لن نرفع الدعم عن الدواء

شدد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن على أن “أكثرية المتحورات التي يشهدها العالم أصبحت موجودة في لبنان، ولكن بحالات ليست كبيرة لكنها تشكل خطرا، فالمطار والوافدون والمغتربون في حاجة إلى رعاية خاصة، لذا المطلوب منهم وبمؤازرة البلديات والمرجعيات السياسية أن يحجروا أنفسهم لئلا يشكلوا خطرا على أسرهم ومجتمعهم”.

واعتبر حسن أن “مهمة مكافحة كورونا كانت صعبة لولا مساهمة قوى سياسية حية”، وعن القطاع الخاص، قال: “نحن نعتز بالقطاع الخاص ولكن يجب أن يتحمل مسؤوليته. مررنا بالامتحان وكفى تهبيط حيطان”.

كما أوضح أن “التجهيزات في المستشفيات الحكومية ظرفي لكورونا ومستمر لحضانة الحالات المرضية والطبية واستيعابها، لأن كفاية الأطقم الطبية والتمريضية التي واجهت كورونا كفيلة بمواجهة أي مرض أو أي خطر صحي”.

وأعلن أن “حاكم مصرف لبنان بدأ بتوقيع كل الفواتير للمستشفيات، ومن المتوقع أن يعلن الأربعاء استمرار دعم الدواء. فلن نرفع الدعم عن الدواء، ولمن يتاجر بالدواء نقول له سنستمر بملاحقتك لتصل إلى القضاء المختص، والمستشفيات ستبقى تقوم بواجبها وتستقبل الناس”.

وختم حسن: “الثناء العالمي على مناقبية الأطقم الطبية في لبنان فخر لكل لبناني”.