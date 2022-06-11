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حسن مراد: سنعيد الاعتبار إلى المدرسة الرسمية لتكون قادرة على المنافسة

منذ 9 دقائق
النائب حسن مراد

النائب حسن مراد

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أكد النائب حسن مراد بعيد انتخابه رئيساً للجنة التربية: “أهمية التعاون مع جميع الزملاء في مختلف الكتل النيابية والعمل بجهد كبير لإطلاق ورشة النهوض بالتربية والتعليم العالي والثقافة في لبنان، وأنه سيعمل مع الزملاء في اللجنة لإطلاق إصلاح تربوي شامل يتضمن إعادة الاعتبار إلى المدرسة الرسمية لتكون قادرة على منافسة مثيلتها الخاص، وفتح دور المعلمين وكلية التربية لإعداد المعلمين وإنهاء بدعة التقاعد التعليمي، وأهمية تعزيز التعليم الرسمي المهني بما يتناسب مع حاجات السوق، وتعزيز دور الجامعة الوطنية وإقرار التشريعات اللازمة لتطويرها وفتح باب التفرغ سنوياً وإقرار استقلاليتها المادية والمعنوية، وجعلها منطلقا للأبحاث المشتركة بين الجامعات وغرف الصناعة والتجارة والزراعة”.

وأضاف: “سنعمل على إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم العالي لتكون أكثر استجابة للتطورات العلمية المتسارعة، والتركيز على تطوير المناهج التربوية والعمل على إنجاز كتاب التاريخ الموحد وتعديل كتاب التنشئة الوطنية ليكون معززا للانتماء الوطني ودولة المواطنة”.

وتابع مراد: “إنّ وطننا الحبيب لبنان، كان على الدوام منارة للتعليم والتربية والثقافة، ولأن مشروعنا كان بناء الغد الأفضل المنطلق من إيماننا أن بناءه يكون من خلال إعادة لبنان منارة للتعليم والثقافة نتقدم بتلك المشاريع”، شاكراً النواب “الذين منحوه أصواتهم في انتخابات اللجان النيابية ورئاسة لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة”.

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