حسن مراد: لن أصوت لموازنة غير دقيقة تقوم على الاستدانة والضرائب ولا تحفظ حقوق الناس

غرّدَ النائب “حسن مراد” عبر التويتر قائلاً :

كنتُ طالباً للكلام في جلسة مناقشة الموازنة ولكن خجلا من المواطنين الذين ملُّوا تكرارَ الكلام والوعود سحبتُ كلمتي.

أضاف : “باختصار موازنة بأرقام غير دقيقة تقومُ على الاستدانة والضرائب ولا تحفظ حقوقَ الناس والمعلمين وتدعمُ التعليم الرسمي والجامعة الوطنية ولا توقف الهدر َوتحمي المودعين لن تأخذَ صوتي”.

كنت طالباً للكلام في جلسة مناقشة الموازنة ولكن خجلا من المواطنين الذين ملوا تكرار الكلام والوعود سحبت كلمتي. باختصارا موازنة بأرقام غير دقيقة تقوم على الإستدانة والضرائب ولا تحفظ حقوق الناس والمعلمين وتدعم التعليم الرسمي والجامعة الوطنية ولا توقف الهدر وتحمي المودعين لن تأخذ صوتي — hassan mourad- حسن مراد (@hassanmrad) September 15, 2022