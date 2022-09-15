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حسن مراد: لن أصوت لموازنة غير دقيقة تقوم على الاستدانة والضرائب ولا تحفظ حقوق الناس

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2022 7:01 مساءً
النائب "حسن مراد"

النائب "حسن مراد"

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غرّدَ النائب “حسن مراد” عبر التويتر قائلاً :

كنتُ طالباً للكلام في جلسة مناقشة الموازنة ولكن خجلا من المواطنين الذين ملُّوا تكرارَ الكلام والوعود سحبتُ كلمتي.

أضاف : “باختصار موازنة بأرقام غير دقيقة تقومُ على الاستدانة والضرائب ولا تحفظ حقوقَ الناس والمعلمين وتدعمُ التعليم الرسمي والجامعة الوطنية ولا توقف الهدر َوتحمي المودعين لن تأخذَ صوتي”.

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