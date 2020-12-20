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حسن: مهما كان تحول كورونا مؤثراً يبقى الالتزام بالسلوك الوقائي سبيل النجاة الدائم

20 - ديسمبر - 2020
آخر تحديث: 20 - ديسمبر - 2020 5:22 مساءً
الوزير حمد حسن

الوزير حمد حسن

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رأى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن عبر حسابه على تويتر أنه مهما كان تحول فيروس كورونا مؤثراً وبإنتظار المعطيات العلمية الجديدة أكان طفرة أم سلالة، يبقى الالتزام بالسلوك الوقائي سبيل النجاة الدائم.

وقال إن هذا الموضوع سيكون محور نقاش اللجنة العلمية الوزارية غدا، كما سيناقش مقاربته الإجرائية في صوت الناس مساء اليوم على الـLBCI.

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