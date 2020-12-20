حسن: مهما كان تحول كورونا مؤثراً يبقى الالتزام بالسلوك الوقائي سبيل النجاة الدائم

رأى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن عبر حسابه على تويتر أنه مهما كان تحول فيروس كورونا مؤثراً وبإنتظار المعطيات العلمية الجديدة أكان طفرة أم سلالة، يبقى الالتزام بالسلوك الوقائي سبيل النجاة الدائم.

وقال إن هذا الموضوع سيكون محور نقاش اللجنة العلمية الوزارية غدا، كما سيناقش مقاربته الإجرائية في صوت الناس مساء اليوم على الـLBCI.

مهما كان تحول فيروس كورونا مؤثراً وبإنتظار المعطيات العلمية الجديدة أكان طفرة أم سلالة؛ يبقى الالتزام بالسلوك الوقائي سبيل النجاة الدائم، وسيكون محور نقاش لجنتنا العلمية الوزارية غدا؛

إضافة لمقاربتي الإجرائية التي ستكون موضوع صوت الناس اليوم مساءً على LBC — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) December 20, 2020