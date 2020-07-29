حسن: نجهّز المستشفيات ونرفع من جهوزيّتها… وأخطاء الـPCR مبرّرة

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أعلن وزير الصحة حمد حسن من مستشفى طرابلس الحكومي أننا “نجهّز المستشفيات ونرفع من جهوزيّتها لفتح ذراعيها ولاستقبال أي مصاب بحاجة لاستشفاء أو إسعاف”.

وقال حسن: “هناك عدد من الحالات تخلّفت فيها مستشفيات عن استقبال المرضى وهذا أمر مرفوض ويجب الاستجابة لأي إصابة فوراً من دون تردّد”.

وأضاف: “لا تردّد من قبل السلطات بتوقيف ومساءلة أي مدير مستشفى يتخلّف عن نجدة المريض”.

وشدد على أنه تواصل مع قائد الجيش بشأن المريض الذي توفي في مستشفى تمنين وتواصلنا مع الطبابة العسكرية وهناك تحقيق وتدقيق في المستشفيات التي تأخرت وعارضت استقبال الحالة.

وعن الأخطاء في الـPCR، تابع حسن: “الأمر مبرّر ولكنه غير مقبول ونطلب من المختبرات التدقيق في الأمر”.