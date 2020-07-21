حسن: نحن على باب المرحلة الرابعة ونعمل لتحسين الوضع والعودة إلى المرحلة الثالثة

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أعلن وزير الصحة حمد حسن أن كل الوافدين من دول لا تعتمد pcr سوف يحجرون في فنادق مخصصة بأسعار مدروسة بالتنسيق مع وزير السياحة الى حين صدور الـpcr الذي يخضعون له عند وصولهم.

وبالنسبة لفيروس كورونا في لبنان قال حسن: “نحن على باب المرحلة الرابعة وسنعمل بجهد لتحسين الوضع والعودة إلى المرحلة الثالثة”.

وأضاف: “أصريت مع الوزيرين مرتضى وحب الله على أهمية اجراء التدقيق المالي الجنائي ولكن وضعنا ورقة بيضاء لأن الشركات المدرجة إما لديها فروع في اسرائيل أو فيها خبراء إسرائيليين”.

وتابع: “اتخذنا قراراً بالتعاقد مع أطباء للإشراف على المستشفيات والمستوصفات والترصد الوبائي ونقل 30 ملياراً من احتياطي الموازنة إلى بند الاستشفاء في موازنة وزارة الصحة.