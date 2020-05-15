حسن: نحن لا نزال في المرحلة الثالثة ولم ننزلق بعد في المرحلة الرابعة

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اعتبر وزير الصحة حمد حسن أننا “جئنا لنقول بإن التنسيق مطلوب بشكل منمق بين كافة الأطراف والهدف المشترك لكل المجتمع اللبناني هو تخفيف العدد الأمكن من الإصابات بفيروس كورونا”.

وقال حسن بعد جولة له في بدنايل، “نحن لا نزال في المرحلة الثالثة ولم ننزلق بعد في المرحلة الرابعة وأنا أعول على الوعي المجتمعي”.

وأضاف، “المطلوب عند تسجيل أي إصابة الحجر المنزلي فوراً لحماية الأسرة والمجتمع”.

وفي موضوع تمديد التعبئة العامة، رأى أن الموضوع لا يزال قيد البحث ونحن بانتظار استكمال المسح الميداني خلال اليومين المقبلين وبعدها يقيّم الواقع الوبائي وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه والقرار تتخذه الحكومة وليس الوزارة.

وفي ما يتعلق بالعام الدراسي، قال حسن، “وزير التربية طارق المجذوب يتابع المعطيات الصحية في كل يوم وهو يعتبر أن كل الأولاد أولاده والعام الدراسي من واجباته ومسؤوليته عدم خسارة العام الدراسي”.