حسن: نشدد على ضرورة اقفال البلد

ناشد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، في حديث تلفزيوني كل “المواطنين في لبنان والمناطق الى الإلتزام بالاجراءات التي تصدرها وزارة الصحة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا”، موضحاً ان “اكثر من وزير وانا من بينهم نطالب ونشدد على ضرورة اقفال البلد، وقرار الاقفال يتخذ من خلال جلسة مجلس وزارء استثنائية، ويكون القرار ساري المفعول بدءً من الاسبوع المقبل”.

وشدد حسن على انه “لا يمكننا اخذ القرارات من دون معطيات ميدانية، ونحن لا نريد خنق الناس والبلد ونحن نريد حماية الناس”، مبيناً ان “وزارة الصحة هي وزارة ناشطة وتتحمل المسؤولية، ولدينا فرق ميدانية وإدارية مؤهلة وتتمتع بحس عالي من المسؤولية وتلبي رغبة الشعب بما يطمح اليه كل مواطن لبناني بجدارة، اضافة الى تحقيق نتيجة صحية كبيرة وشفافة فالشارع اللبناني يريد وزارة تعمل وتنتج وتساعد الناس، والهيكلية الادارية لمعظم الوزارات مشلولة لان النظام السائد في لبنان موجود بهيكلية غير نافذة”.