“حسن” نوه بقرار “وزني” دفع بدلات الأطباء ومستحقات المستشفيات

شكر وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن لرئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، “ما يقدمه من مؤازرة لتسريع تأمين مستحقات القطاع الطبي والإستشفائي في لبنان”، منوها في هذا المجال بـ”إعطاء وزير المالية الدكتور غازي وزني توجيهاته اليوم بدفع بدلات أتعاب الأطباء بعدما كان قد أصدر قرارا في وقت سابق لدفع مستحقات المستشفيات”.

وأكد أن “هذه المستحقات حق للجسم الطبي والقطاع الإستشفائي في التصدي للأوضاع الصحية الإستثنائية والإقتصادية الصعبة في لبنان”.

وكان الوزير حسن استقبل في مكتبه في وزارة الصحة العامة وفدا من مدراء المستشفيات الحكومية في الشمال وهي مستشفيات طرابلس وحلبا والمنية وسير الضنية وأورانج ناسو. وأوضح المجتمعون أن “البحث تركز على دعم القطاع والتسهيلات الممكن إجراؤها لقبض مستحقات المستشفيات من المنظمات الدولية والمؤسسات