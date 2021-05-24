الأثنين 12 شوال 1442 ﻫ - 24 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

“حسن” نوه بقرار “وزني” دفع بدلات الأطباء ومستحقات المستشفيات

منذ ساعتين
الوزير حمد حسن

الوزير حمد حسن

A A A
طباعة المقال

شكر وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن لرئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، “ما يقدمه من مؤازرة لتسريع تأمين مستحقات القطاع الطبي والإستشفائي في لبنان”، منوها في هذا المجال بـ”إعطاء وزير المالية الدكتور غازي وزني توجيهاته اليوم بدفع بدلات أتعاب الأطباء بعدما كان قد أصدر قرارا في وقت سابق لدفع مستحقات المستشفيات”.

وأكد أن “هذه المستحقات حق للجسم الطبي والقطاع الإستشفائي في التصدي للأوضاع الصحية الإستثنائية والإقتصادية الصعبة في لبنان”.

وكان الوزير حسن استقبل في مكتبه في وزارة الصحة العامة وفدا من مدراء المستشفيات الحكومية في الشمال وهي مستشفيات طرابلس وحلبا والمنية وسير الضنية وأورانج ناسو. وأوضح المجتمعون أن “البحث تركز على دعم القطاع والتسهيلات الممكن إجراؤها لقبض مستحقات المستشفيات من المنظمات الدولية والمؤسسات

    المزيد من أخبار لبنان

    مرفأ بيروت
    هذا ما كشفه القاضي بيطار عن صور الأقمار الصناعية فوق المرفأ ومحيطه
    رياض سلامة
    سلامة يكشف حجم السحوبات للداخل والخارج.. فما مصير أموال المودعين؟
    إضراب
    إليكم خريطة تحركات أساتذة المهني تأييداً لإضراب العمالي العام

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    قفزة لدولار السوق السوداء… إليكم التفاصيل
    سلالات كورونا المتحورة تثير الرعب
    قد تظهر الشهر المقبل.. تحذير من جائحة أسوأ بكثير من كورونا
    علامة تويتر الزرقاء
    إليكم بعض القواعد للحصول على علامة “تويتر” الزرقاء