استمع لاذاعتنا

حسن يقفل 3 صيدليات بصورة موقتة

منذ 14 ساعة
وزير الصحة حمد حسن

وزير الصحة حمد حسن

A A A
طباعة المقال

صدر عن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قرارات بإقفال ثلاث صيدليات بصورة موقتة وفق التالي:

-إقفال صيدلية في منطقة غادير قضاء كسروان، وذلك بناء على برقية واردة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومحاضر التفتيش الصيدلي التي أثبتت أن الصيدلي يقوم بصرف أدوية باهظة الثمن ومدعومة من قبل مصرف لبنان لشخص أجنبي وبكميات كبيرة من دون وصفة طبية موحدة، مخالفا بذلك قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

– إقفال صيدلية في منطقة حوش الرافقة – قضاء بعلبك بناء على محضر التفتيش الذي أثبت قيام الصيدلي ببيع وتخزين أدوية خارج الصيدلية بما يخالف أحكام القانون.

– إقفال صيدلية في منطقة مجدل عنجر في البقاع بناء على محضر التفتيش الصيدلي الذي أثبت عدم التزام الصيدلي المذكرة المتعلقة ببيع أدوية الهرمونات بناء لوصفة طبية موحدة يحتفظ الصيدلي بنسخة عنها.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

البطريرك الراعي
الراعي: نحن بحاجة إلى حكومة استثنائية انقاذية
حريق مبنى في سد البوشرية
مالك المبنى المحروق في البوشرية: الحريق نتيجة إهمال شركة ألفا
وزير الصحة حمد حسن
وزير الصحة: الأرقام غير مشجعة.. وكل المعطيات العلمية تؤكد أننا في خطر

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

دولار السوق السوداء يحافظ على ارتفاعه
مافيا الدولار في لبنان…أرباح طائلة تجنيها أسواق هذه أهمها
تظهر في العديد من الصور القديمة ألغازا يصعب حلها
يد مجهولة ظهرت في صورة قديمة وأرعبت العالم
الفلفل الاخضر
يخفف الألم والتورم .. فوائد مدهشة للفلفل الأخضر