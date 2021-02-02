الثلاثاء 7 ذو القعدة 1443 ﻫ - 7 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حسن يلاحق تهريب الدواء المدعوم ويطلب تقفي أثر المسافر التاجر

2 - فبراير - 2021
وزير الصحة حمد حسن

وزير الصحة حمد حسن

A A A
طباعة المقال

تابع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ملف الدواء المدعوم الذي تم تهريبه إلى كينشاسا، فأحال كتابا بهذا الخصوص على وزارة العدل طالبا إجراء التحقيقات اللازمة.

كما وجه في وقت سابق كتبا إلى كل من المديرية العامة للجمارك اللبنانية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ورئيس جهاز أمن المطار، وطلب التشدد في مكافحة تهريب الأدوية ومتابعة التحقيقات لتحديد هوية المسافر التاجر الذي يقوم بالتهريب، وتقفي أثره وإحالته على الأجهزة القضائية المختصة، لما لهذه الممارسات من إنعكاسات سلبية وتداعيات على الأمن الصحي الوطني في الظروف الراهنة.

    المزيد من أخبار لبنان

    بدري ضاهر
    بدري ضاهر تقدم بطلب رد بوجه البيطار
    الناقورة
    المبادرة اللبنانية للنفط والغاز: لعدم التفريط بحقوق لبنان
    الأمم المتحدة: ملتزمون بدعم المفاوضات البحرية بين لبنان وإسرائيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سفينة "اينرجين" في كاريش
    إسرائيل تحذر لبنان: أي ضرر سيلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب
    القيادي في حزب الله الشيخ محمد يزبك
    بالفيديو.. قيادي في حزب الله يتوعد الجيش اللبناني!!
    كاريش
    دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!