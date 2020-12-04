حسن: 17 مستشفى تستقبل مرضى كورونا في لبنان

أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه على المؤسسات الاكاديمية الجامعية الدخول بتوأمة مع المستشفيات الحكومية للمساهمة بمواجهة كورونا.

وقال حسن: “الآن هناك 17 مستشفى تستقبل مرضى كورونا في لبنان، ومنظمة الصحة العالمية تساهم معنا في مواجهة الجائحة عبر التغطية بالتمريض وتأمين أجهزة تنفس، وباستطاعتنا استقبال 1000 مريض كورونا”.

وأشار إلى أن النموذج الذي وجد في سجن رومية لمواجهة كورونا يُطبّق في عدد من الأماكن.

ورأى أنه تم عزل كل المصابين بفيروس كورونا في سجن رومية، والتعامل بطريقة صحيحة من قبل السجن مع اصابات كورونا داخله.

وقال حسن: “بالتعاون مع البنك الدولي نعمل على زيادة أقسام كورونا قادرة على استقبال مرضى من المساجين”.