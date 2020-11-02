حسن: 95% من مرضى كورونا لا يحتاجون الى دخول المستشفيات

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أننا “أجرينا سلسلة اتصالات أولها مع مصرف لبنان لتأمين مساعدة المستشفيات الخاصة ومع ديوان المحاسبة لتسريع العقود”.

وقال حسن في حديث تلفزيوني: “95 في المئة من مرضى كورونا لا يحتاجون الى دخول المستشفيات”. في سياق متصل، سجلت وزارة الصحة العامة اليوم 9 وفيات و1080 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

في سياق متصل، أعلنت قوى الأمن الداخلي انه تنفيذاً لقرار وزير الداخلية والبلديات، ستقوم بإطلاق الدوريات واقامة الحواجز في جميع المناطق اللبنانية للتشدد في تنفيذ قرار ضبط التجول ما بين الساعة 9 مساءً والساعة 5 فجراً وملاحقة مخالفات قرار التعبئة منعاً للتجمعات والاكتظاظ وحفاظاً على السلامة العامة.

واصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، القرار رقم 1358 المتعلق بإقفال 115 بلدة وقرية بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها، تعديل توقيت الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات ومنع التجمعات الخاصة والإجتماعية على الاراضي اللبنانية كافة، إذ منع التجول ما بين الساعة 9 مساءً والـ5 صباحا.

وتتشدد وزارة الداخلية وتشجعها وزارة الصحة بالإجراءات والإقفال إثر الأعداد المرتفعة التي تسجل يومياً.

كما اعلن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، في بيان، انه “يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمصادر وزارية صحية تفيد باتفاق بين الوزارات المختصة بأزمة كورونا للتوجه نحو الاقفال التام وحظر التجول ابتداء من الخميس المقبل الواقع فيه 5/11/2020 لمدة 18 يوماً، فيهم المكتب الاعلامي الاشارة الى انه لم يحصل اي تواصل مع وزارة الداخلية والبلديات حول هذا الموضوع، وبالتالي فعلى المواطنين التقيد بالاجراءات التي صدرت عن الوزارة او التي ستصدر لاحقا، متمنيا على الجميع توخي الدقة قبل التداول بأي خبر”.