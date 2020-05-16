حشرات تجتاح المناطق وتحجر المواطنين داخل المنازل… ما السبب؟

اجتاحت أسراب من الصراصير والبعوض، ليل أمس مناطق عدة من لبنان من الشمال الى الجنوب مروراً بكسروان والمتن.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوات وصوراً عن أعداد الحشرات كبيرة على الشرفات وتحت أضواء أعمدة إنارة الأرض. وعمد الاهالي الى إقفال نوافذ المنازل. وتداول اللبنانيون على مواقع التواصل تجاربهم في مكافحة الحشرات.

وكانت انتشرت أول من أمس صور ومقاطع فيديو تُظهر تجمعات ضخمة لنوع من الخنافس الصغيرة ظهرت في عرسال وبعض المناطق في السلسلة الشرقية. وهذه الخنافس هي من نوع Amara aenea، وهي “خنافس مفترسة للحشرات الصغيرة التي تعتبر بعضها آفة زراعية كالمنّ مثلاً بالإضافة إلى بعض بذور النباتات البرّيّة ولذلك فهي لا تشكل خطراً على المزروعات، ولا على الإنسان”، وفق المهندس الز اعي عبدالهادي صعب.

وقال البروفيسور الاختصاصي في علم الحشرات نبيل النمر لـ”النهار” أن “كل ما نشهده يتعلق بالتقلبات الحرارية الآن، وأن ظهور الحشرات بكميات كبيرة بدأ مع ارتفاع معدل الحرارة بسرعة، وهكذا تظهر الحشرات في الوقت نفسه مما يسبب باستفحال أعدادها، لكن الأمر يتعلق بمراحل زمنية قصيرة، وبعد أسبوع الى عشرة ايام تخف نسبيا”.

ويضيف النمر “هذه الظاهرة تتكرر سنويا عندما تكون التقلبات الحرارية كبيرة كما شاهدناها اذ يتحول المناخ من معتدل الى حار فجأة”.

وأشار الى أن “الحشرات التي كانت موجودة بالأمس هي حشرات من رتبة الـ hemiptera تتغذى على النبات لكن الحرارة المرتفعة خارجاً و الضوء داخل المنازل يجعلاها تغذو المنازل”.

أما الخنفساء التي ظهرت في البقاع فهي من نوع “الكاراب البرونزي”، وترتبط أيضاً بالتغيّرات المناخية.