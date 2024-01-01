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"حصيلة إيجابية" لليلة رأس السنة.. وتنويه بجهود الجيش والقوى الأمنية

منذ 12 دقيقة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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وجه الوزير السابق وديع الخازن رسالة تهنئة إلى قيادات الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، لجهودها “المثمرة التي أنتجت انتقالًا هادئًا بين عام مضى وعام أتى، حيث لم يسجل أيّ حادث أمني على الإطلاق”.

الخازن نوّه باقتصار ​حوادث السير القليلة على إصابات طفيفة، لافتًا إلى أنّ “كل ذلك بفضل الانتشار الواسع لقوى الأمن الداخلي والأمن العام، وجهوزيتهم الكاملة تنفيذًا لخطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع الجيش و​الدفاع المدني وسائر ​الأجهزة الأمنية والصليب الأحمر، إضافة إلى وعي المواطنين وتجاوبهم مع إرشادات قوى الأمن”.

وتمنّى أن “تكون كل أيام ​السنة الجديدة على صورة الحصيلة الإيجابية لليلة رأس السنة”.

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