حصيلة جديدة لضحايا مركب طرابلس

كشف وزير النقل علي حمية رويترز بأن ستة أشخاص لقوا حتفهم في انقلاب مركب قبالة سواحل طرابلس خلال الليل، من بينهم طفلة واحدة على الأقل.

وغرق المركب الصغير الذي كان يحمل نحو 60 شخصا مساء أمس السبت وكان على متنه لبنانيون وسوريون.

وقال حمية لرويترز إنه جرى انتشال جثة طفلة يوم السبت وإن الجيش انتشل خمس جثث أخرى صباح اليوم الأحد.

وكان الجيش قال في وقت سابق إن المركب غادر الساحل بصورة غير قانونية. وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأحد أن القوات البحرية اصطدمت بالمركب بينما كان المهرب المسؤول عنه يحاول تجنب الجيش.

وقال حمية “الجيش أنقذ عالقليلة (على الأقل) 47 شخصا لكن لا نعلم عدد المفقودين لأن عدد الركاب الأصليين مش معروف”.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الحداد الرسمي يوم الاثنين.

وتسببت الأزمة الاقتصادية في لبنان في فقد العملة المحلية أكثر من 90 في المئة من قيمتها ودفعت موجات من اللاجئين اللبنانيين والسوريين إلى محاولة السفر إلى أوروبا على متن قوارب صغيرة.

وقال مواطن لبناني يدعى قاسم الزؤيبي، الذي نجا أقاربه من الحادث، إنهم حاولوا الفرار من لبنان بدافع اليأس.

وقدمت نجاة رشدي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان تعازيها اليوم الأحد وقالت إن وكالات الأمم المتحدة موجودة على الأرض لتقديم المساعدة.

وكتبت في حسابها على تويتر “إنه لأمر مروع أن نرى الحرمان ما زال يدفع الناس للقيام برحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحار والتضحية بحياتهم وحياة أطفالهم بحثا عن حياة كريمة”.