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حصيلة غير نهائية للمجزرة في بلدة معركة

منذ 10 ساعات
غارات إسرائيلية على مدينة صور

غارات إسرائيلية على مدينة صور

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن سلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة معركة في قضاء صور أدت في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد ثلاثة عشر شخصاً وإصابة أربعة وأربعين آخرين بجروح.

وفي التفاصيل أغار الطيران الإسرائيلي مساء الأربعاء 20\11\2024 مستهدفاً بلدتي معركة وصريفا في جنوب لبنان ما أسفر عن سقوط شهداء ومفقودين.

وأعلن رئيس بلدية معركة أن البلدة قد تعرضت لثلاثة غارات في مناطق مكتظة بالسكان يقطنها مدنيون وعملت فرق الاسعاف على انتشال 4 ضحايا منهم.

وقد نجا مختار بلدة معركة أحمد خليل بأعجوبة من الغارات التي استهدفت أحياء البلدة السكنية، وأصيب بجروح ورضوض طفيفة.

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