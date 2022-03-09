أحمد حطيط يطمئن عبر "صوت بيروت إنترناشونال": المطاحن بدأت بتسليم الطحين للمناقيش

بعد البلبلة التي حصلت في اليومين الماضيين جراء حصر تسليم الطحين المخصص للخبز فقط والتوقف عن تسليم الطحين المخصص للمناقيش والخبز الفرنجي وغيرها من الأصناف، طمأن رئيس تجمع المطاحن في لبنان أحمد حطيط في اتصال مع موقع “صوت بيروت انترناشونال” ان المطاحن بدأت بتسليم الطحين المخصص للمناقيش والخبز الفرنجي والاصناف الاخرى بعد حل الازمة أمس.

وأكد حطيط ان مخزون القمح يكفي لشهر ونصف، متمنياً على مصرف لبنان فتح الاعتمادات للبواخر الاربعة التي تم استيرادها كي يوزع القمح في الاسواق اللبنانية، مشيراً إلى ان “المركزي” وعد اليوم بفتح اعتماد لباخرتين آملاً الإسراع في الإجراءات.

ولفت إلى أن الدولة اللبنانية تعمل على البحث عن أسواق بديلة عن اوكرانيا ولكن رأى ان هذا الامر يتطلب وقتاً ونحن ليس لدينا ترف الوقت.