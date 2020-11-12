استمع لاذاعتنا

حظر تجول وعودة “المفرد والمزوج”… إليكم تفاصيل الاقفال

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2020 5:13 مساءً
كورونا لبنان

كورونا لبنان

A A A
طباعة المقال

لمواجهة انتشار فيروس كورونا نشرت وزارة الداخلية تفاصيل قرار الاقفال.

واعلنت منع التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالي. وذلك اعتبارا من يوم السبت 14-11-2020 لغاية يوم الاثنين 30-11-2020.

كما نشرت تفاصيل قرار “المفرد والمجوز” واتت كالتالي:
_الاثنين، الاربعاء، الجمعة للوحات المفردة
_الثلاثاء، الخميس، السبت للوحات المزدوجة.
أما الاحد فيمنع سير كافة انواع السيارات.

كما نشرت تفاصيل تعليمات الانتقال بالسيارات ومواعيد فتح القطاعات الاقتصادية والتجارية اضافة الى الاستثناءات.

للاطلاع على كامل التفاصيل اضغط هنا

    المزيد من أخبار لبنان

    سجن رومية
    هذه أعداد السجناء المصابين بكورونا لغاية تاريخه
    مجلس النواب
    لجنة المرأة ناقشت تخويل الام فتح حساب لاولادها القاصرين
    جبران باسيل
    “الوفاء للمقاومة”: سبب العقوبات على باسيل رفضه فكّ التحالف مع “حزب الله”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدراسات لم تتوقف عن كورونا
    اكتشاف “جين غامض” في شيفرة فيروس “كورونا”
    ابن الاوزاعي يناشد دول الخليج
    تسببت العقوبات على “حزب الله” بخسارته وظيفته… ابن الاوزاعي يناشد دول الخليج
    صورة من الفيديو
    ما حقيقة فيديو تحطيم ترامب لمحتويات المكتب البيضاوي بعد خسارته الانتخابات؟