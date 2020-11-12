حظر تجول وعودة “المفرد والمزوج”… إليكم تفاصيل الاقفال

لمواجهة انتشار فيروس كورونا نشرت وزارة الداخلية تفاصيل قرار الاقفال.
واعلنت منع التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالي. وذلك اعتبارا من يوم السبت 14-11-2020 لغاية يوم الاثنين 30-11-2020.
كما نشرت تفاصيل قرار “المفرد والمجوز” واتت كالتالي:
_الاثنين، الاربعاء، الجمعة للوحات المفردة
_الثلاثاء، الخميس، السبت للوحات المزدوجة.
أما الاحد فيمنع سير كافة انواع السيارات.
كما نشرت تفاصيل تعليمات الانتقال بالسيارات ومواعيد فتح القطاعات الاقتصادية والتجارية اضافة الى الاستثناءات.
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