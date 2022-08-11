حفل ختامي لعناصر متمرنين من المديرية العامة للجمارك

أقيم حفل ختامي لعناصر من المديرية العامة للجمارك، تابعوا دورة تنشئة عسكرية في معهد تدريب الأفراد في عرمان. حضر الحفل قائد المعهد العميد الركن يعقوب معوض ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، والمدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري وعدد من الضباط.

وألقى العميد الركن معوض كلمة جاء فيها: “كونوا مدركين لحجم المسؤولية الملقاة على أكتافكم،حفل ختامي لخفراء متمرنين من المديرية العامة للجمارك

أقيم حفل ختامي لعناصر من المديرية العامة للجمارك، تابعوا دورة تنشئة عسكرية في معهد تدريب الأفراد في عرمان. حضر الحفل قائد المعهد العميد الركن يعقوب معوض ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، والمدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري وعدد من الضباط.

وألقى العميد الركن معوض كلمة جاء فيها: “كونوا مدركين لحجم المسؤولية الملقاة على أكتافكم، فكلٌّ منكم سوف يكون مؤتمنًا على جزء من المال العام، وسيتولى واجبات متّصلة بضمان قسم من واردات الدولة وضبط المعابر ومكافحة التهريب والتسلل. فلا تجعلوا للتراجُع والضعف أي مكان داخل نفوسكم، واستمدوا من ثقة اللبنانيين العزيمة للاستمرار وتحدي الذات”.

كما ألقى خوري كلمة هنّأ فيها المتخرجين على نجاحهم، مثمناً الجهود التي بذلوها خلال متابعتهم الدورة رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

وفي ختام الحفل أقيم عرض عسكري شارك فيه المتخرجون. فكلٌّ منكم سوف يكون مؤتمنًا على جزء من المال العام، وسيتولى واجبات متّصلة بضمان قسم من واردات الدولة وضبط المعابر ومكافحة التهريب والتسلل. فلا تجعلوا للتراجُع والضعف أي مكان داخل نفوسكم، واستمدوا من ثقة اللبنانيين العزيمة للاستمرار وتحدي الذات”.

وفي ختام الحفل أقيم عرض عسكري شارك فيه المتخرجون.