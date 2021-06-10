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حكم غيابي مشدّد في حق متهم بترويج المخدرات

10 - يونيو - 2021
القضاء

القضاء

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أصدرت هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سمير عقيقي وعضوية المستشارتين رولا عبدالله ولارا عبد الصمد، أصدرت حكما غيابيا في حق المتهم علي.ح.ز و الظنين مازن.ف.م بجرم الإتجار وترويج المخدرات.

وتبين في وقائع الحكم أنه، إلحاقا للمحضر المنظم في حق عدد من الأشخاص ومنهم المدعو محمد.ع.ح الذي ثبت تواصله مع المدعو “أبو علي” بقصد شراء المخدرات منه، بحسب ما أظهرته الرسائل الصوتية واعترافات محمد الصريحة، تابع مكتب مكافحة المخدرات المركزي تحقيقاته توصلا لمعرفة كامل هوية المدعو “أبو علي”، حيث تبين أنه المتهم علي.ح.ز المتواري عن الأنظار، وفي حقه 18 محضرا سابقا بجرم إتجار وترويج مخدرات.

كما ثبت وجود تواصل هاتفي بين محمد والظنين مازن.م الذي تم الإستماع اليه بعد إخضاعه لفحص مخبري جاءت نتيجته إيجابية لجهة تعاطي حشيشة الكيف، فاعترف بتعاطيه تلك المادة منذ نحو سنة، وأنه يستحصل عليها من محلة خلدة من شخص مجهول الهوية يستخدم دراجة نارية.

وبعد الإطلاع على الأدلة المؤيدة بالوقائع، حكمت الهيئة بتجريم المتهم علي بجناية المادة 125 مخدرات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به، وتغريمه مبلغ 100 مليون ليرة وتجريده من حقوقه المدنية، وتأكيد إنفاذ مذكرة إلقاء القبض في حقه ونشر الحكم.

كما أدانت الظنين مازن بجنحة المادة 127 مخدرات وحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ مليوني ليرة، واستبدال العقوبة بغرامة قدرها 300 ألف ليرة سندا للمادة 254 عقوبات، على أن يحبس يوما واحدا عن كل 25 ألف ليرة عند عدم الدفع.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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