“حكومة التحديات” تقر البيان الوزاري

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انتهت جلسة مجلس الوزراء، وتم إقرار البيان الوزاري بصيغته النهائية، مع تعديلات طفيفة.

وتلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، مقررات الجلسة الوزارية، مشيرة إلى ان “الرئيس عون قال أنه لا بد من العمل فوراً

لتعويض ما فات من الوقت”.

وأوضحت عبد الصمد أن “البيان الوزاري نتاج وقائع وحسابات ولا يحمل حسابات فردية الاسم الذي اطلق على الحكومة “حكومة مواجهة التحديات”.

ولفتت إلى أن عون تطرق لاعادة النازحين السوريين، “كبند في البيان الوزاري، وشدد على ضرورة وضع أولويات في كل وزارة لأن المشاريع كثيرة ولا بد من إبراز ما هو مهم وبعد نيل الحكومة الثقة لا بد من بدء العمل فوراً”.

وتابعت أن “بند ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لا خلاف حوله”.

وأشارت إلى أن، “دياب قال ان البيان الوزاري هو برنامج عمل يحدد تطلعاتنا وأكد ان البيان غير مستنسخ وسيكون نموذجا للحكومات التي ستلي”، وقالت أن دياب استبدل إسم “حكومة الانقاذ بمواجهة التحديات”.

وأضافت “قمنا ببعض التعديلات التقنية نتيجة ملاحظات الاختصاصيين وسيتم تنفيذ خطة الكهرباء التي أقرت عام 2019”.