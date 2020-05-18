حكومة “مواجهة التحديات” تكمل الـ100 يوم… ولا خيار إلا بإعادة فتح البلد

بدءاً من اليوم، تكون حكومة “مواجهة التحديات” اكملت المائة يوم، منذ ان اعلن رئيسها ‏حسان دياب في 7 شباط 2020 ضرورة إعطائها مهلة الـ100 يوم، بعد جلسة لمجلس الوزراء ‏في بعبدا، اقرت فيها البيان الوزاري، بالتوجهات المالية والنقدية، والأمنية، وفي معرض الردّ ‏على اعتراض الشارع‎.‎

وبدا من الاشهر الثلاثة الماضية، ان الازمة تفاقمت، وأن الطموحات الواعدة لحكومة ‏التكنوقراط اصطدمت بعمق الازمات، وتجذر الطبقة السياسية، واستشراء الازمات ‏والصعوبات، التي فاقمتها جائحة كورونا، فالتهبت الاسعار مضاعفة مرة واثنتان وثلاث في ‏بعض السلع، وقفز الدولار حينها من 2250 ليرة لبنانية لكل دولار الى 4200 او 4800 ليرة ‏لبنانية لكل دولار، الامر الذي اعاد حركة الاحتجاج الى الشارع، بدءاً من مساء امس عند جسر ‏الرينغ، احتجاجاً على قطع الكهرباء عن العاصمة، في ظل تقنين قاسٍ، مع طقس بحرارة ‏مرتفعة تعدى الـ6 ساعات يومياً‎.‎

وامس، لم يكن امام الحكومة ازاء الاستمرار في تمديد الاقفال العام، او اجراء اخر، سوى ان ‏يعلن الرئيس حسان دياب، بعد اجتماع لجنة متابعة كورونا، اعادة فتح البلد اليوم، مرة اخرى ‏‏”استناداً الى الخطة المرحلية، مع الدعوة الى اليقظة، والمحافظة على الابتعاد الاجتماعي ‏والالتزام بإجراءات الوقاية‎”.‎

مردّ ذلك، قصر المدة الفاصلة عن قبض رواتب الموظفين والمتقاعدين، والحاجة الى شراء ‏ما يلزم من حاجيات للفطر، وان تكون المصارف على استعداد لتلبية حاجات المودعين، لسد ‏رمق ما تبقى من الشهر، او ضخ المال العائد للعاملين في المؤسسات التي ما تزال صامدة ‏امام الاقفال، واجور العاملين في القطاع الخاص‎.‎

وجاءت حزمة القرارات، سواء تلك التي صدرت عن وزير الداخلية او التي يستعد وزير ‏التربية لاقتراحها على مجلس الوزراء غداً، لتصّب في هذا الاتجاه، مع مراعاة ظروف كورونا، ‏باعتبار “الصحة البشرية” هي المعول عليها، فضلا عن اشارات فصل الصيف، المتوقع ان ‏تكون مرتفعة الحرارة‎.‎

وأعلن الرئيس دياب أن لبنان سيرفع تدريجيا اعتبارا من اليوم الإثنين الإغلاق المفروض ‏لاحتواء فيروس كورونا والذي فاقم الأزمة الاقتصادية، وذلك على الرغم من تزايد في ‏الإصابات استدعى الإقفال التام لمدة أربعة أيام.