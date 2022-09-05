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حلحلةٌ في ملف اضراب موظفي اوجيرو.. والنقابة تنتظر رد الوزير

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2022 5:25 مساءً
أبراج الاتصالات في لبنان

أبراج الاتصالات في لبنان

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عقدت نقابة موظفي هيئة أوجيرو اجتماعا طارئا للبحث في آخر المستجدات المتعلقة بمطالبهم، تلاه اجتماع مع المدير العام للهيئة عماد كريدية تبلغوا خلاله توقيع وزير الاتصالات على ثلاثة مراسيم من ضمن مطالبهم، وهي: المساعدة الاجتماعية الشهرية وبدل نقل بقيمة 95 الف ليرة وبدل حضور عن شهرين، فيما بقي المطلب الاهم بالنسبة للموظفين وهو تصحيح الاجور بسبب غلاء المعيشة عالقا بانتظار رد وزير الاتصالات عليه يوم الخميس المقبل والذي فضّل ردّه لمرجع قضائي للنظر في قانونيته. وبناء عليه يستمر موظفو الهيئة بالاضراب بانتظار رد وزير الاتصالات يوم الخميس المقبل، ليبنى على الشيء مقتضاه.

وبناء على هذه الاجواء الايجابية التي افضت الى حلحلة في عدد من مطالب الموظفين، تم توسيع مروحة السنترالات الاساسية التقنية لتزويدها بمادة المازوت من 13 الى 21 سنترالا، حرصا على عدم توقف الشبكة بشكل كامل مع توقف اعمال الصيانة بسبب اضراب الموظفين.

صيدا

وكانت مدينة صيدا عاشت صباح اليوم وحتى الاولى والنصف بعد الظهر، سيناريو مماثلا ليوم الاربعاء الماضي بعدما انقطعت خدمة الهواتف الارضية والانترنت بسبب توقف خط الخدمات من مؤسسة كهرباء لبنان الجنوبي عن سنترال صيدا ما ادى الى عزل كافة المناطق الجنوبية هاتفيا، قبل ان تعود الخدمة مجددا مع وصل خط الخدمات.

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