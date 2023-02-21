حلحلة مصرفيّة هذا الأسبوع؟

أشار الوزير السابق نقولا نحاس إلى أن همّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي في ملف المصارف بالشكل الذي يحافظ على مصالح الناس.

واعتبر نحاس في حديث إلى “صوت كل لبنان” أن ما نشهده من أزمة مصرفية هو بمثابة هبوط في النظام ككل ولا يجوز المعالجة بالقطعة بل بمقاربة شاملة وعامّة.

وأوضح أن ميقاتي يعمل على ايجاد المخارج المناسبة من أجل الحفاظ على القطاع المصرفي كما حقوق المودعين، آملاً التوصل الى حلحلة خلال الأسبوع الحالي وإعطاء كل ذي حق حقّه.

وعن قرار المصارف بعدم الامتثال امام القضاء، رفض نحاس إطلاق الأحكام جزافاً منتقداً ممارسات القاضية غادة عون التي تحوم حولها الشكوك لا سيما وأنها لم تمتثل للتفتيش القضائي.

وأضاف: نعم هناك أخطاء حصلت وهذا الانهيار لم يأت الا من الأخطاء التي ارتكبت من جميع الفرقاء ولكن لا تعالج الأمور بعناوين بل بمسؤولية وتصرف قضائي واعد ووازن.

ونفى نحاس ما يتم تداوله حول انضمام ميقاتي الى رئيس مجلس النواب نبيه بري في نسف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن رئيس الحكومة لا يمكن أن يعطّل نفسه من بعد كل الجهود التي بذلت على صعيد ابرام هذا الاتفاق.