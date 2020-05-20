حلقة تدريب لاطباء اختصاصيين متطوعين في وزارة الصحة العامة

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نظمت وزارة الصحة العامة حلقة تدريب لعدد من الأطباء الاختصاصيين بالأمراض الجرثومية لتوضيح الخطوات التنفيذية والتقنية للمعاينة الافتراضية لمواطنين يحتاجون إلى معاينة طبيب اختصاصي بواسطة الفيديو بعد اجابتهم عن الأسئلة الواردة في برنامج “متعقب أعراض فيروس كورونا” المتاح على تطبيق وزارة الصحة العامة.

وأوضحت مديرة برنامج الصحة الالكترونية في الوزارة لينا ابو مراد أهمية البرنامج كونه يوفر للمواطنين دليلا للتقييم الذاتي لعوارض كورونا مشيرة إلى أن الأطباء المشاركين متطوعون وسيعملون على توجيه من لديهم العوارض لاتخاذ الخطوات اللازمة.

وتنفذ وزارة الصحة العامة البرنامج بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية والميكروبيولوجيا السريرية وشركتي مايكروسوفت وكابيتال اوتسورسينغ.