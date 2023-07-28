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حليمة علي عودة غادرت أحد المخيّمات في عرسال ولم تَعُد.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

منذ 41 دقيقة
مفقودة

مفقودة

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عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

– حليمة علي عودة (من مواليد عام 1990، سورية)

التّي غادرت، عند السّاعة الرابعة من فجر تاريخ 26/07/2023، أحد مخيّمات النّازحين السوريّين في محلّة وادي الحصن- عرسال، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو يعرفون مكانها الاتّصال بفصيلة عرسال في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 230036/28 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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