حليمة علي عودة غادرت أحد المخيّمات في عرسال ولم تَعُد.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:
– حليمة علي عودة (من مواليد عام 1990، سورية)
التّي غادرت، عند السّاعة الرابعة من فجر تاريخ 26/07/2023، أحد مخيّمات النّازحين السوريّين في محلّة وادي الحصن- عرسال، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو يعرفون مكانها الاتّصال بفصيلة عرسال في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 230036/28 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
حليمة علي عودة غادرت أحد المخيّمات في عرسال ولم تَعُد. هل تعرفون مكانها؟#قوى_الامن
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) July 28, 2023