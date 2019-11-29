أخبار لبنان

حل أزمة التكليف الإثنين؟

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أشارت مصادر بيت الوسط إلى أن المرشح لرئاسة الحكومة سمير الخطيب التقى اليوم الجمعة، رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، إذ وصفت المصادر اللقاء بالإيجابي.

وأعلنت المصادر لـ”الجديد” أن، “بيت الوسط أبدى استعداده لمساعدة الخطيب في التأليف وتأمين الغطاء السني المطلوب له”. وقالت، “هنالك تقاذف تهم بالعرقلة، وإصرار من قبل البعض على إدخال رموز من الحكومة السابقة، تعتبر مستفزة للحراك”.

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أما مصادر بعبدا فلفتت إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون سيعطي مهلة 48 ساعة لحسم المواقف، ومن ثم سيكون هنالك موقف حاسم الإثنين، وأكدت أن “مطلع الأسبوع المقبل سيحمل تصرفا آخرا من قبل رئيس الجمهورية”، مشيرة إلى أن “الوضع لا يحتمل المماطلة”.

أضافت المصادر، “سيكون هنالك 6 مقاعد مخصصة للتمثيل السياسي في الحكومة التكنوسياسية المتفق عليها والتي ستتألف من 24 وزيراً”، مؤكدة عدم وجود اتفاق على الأسماء. وأردفت، “إذا ما تم الاتفاق خلال الـ48 ساعة المقبلة، نحن أمام أزمة وعرقلة”.

أما مصادر الثنائي الشيعي قالت لـ”mtv”، “لن نقبل بسمير الخطيب إلا إذا نال الأخير رضى الحريري”.

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