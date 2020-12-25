حمادة: حزب الله لا يريد حكومة لأسباب داخلية وخارجية

أكد النائب المستقيل مروان حمادة أن لا حكومة قريباً وقد طفح الكيل مع العالم بأسره، مشيراً إلى أن “هناك غضب بابوي من أداء العهد”. وقال حمادة للـmtv: “إن العهد تعفن ولن يصمد لأشهر اذا استمر هكذا ولا يستطيع الاستمرار بهذا المنهج والاعتماد طويلاً على حزب الله”.

وشدد على أن “حزب الله لا يريد حكومة لأسباب داخلية وخارجية وهو يخشى ويعلم بأنه لن يكون هناك وزير موالٍ له في أي حكومة مستقلين غير سياسيين”.

يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أكد عقب لقائه الرئيس ميشال عون تعثر إعلان تشكيل الحكومة، بسبب وجود عراقيل لم تحل حتى اللحظة، محذرا من انهيار لبنان بشكل سريع.

وكما كان متوقعاً، طارت الهدية الموعودة، والإيجابيات التي بشّرت بولادة الحكومة قبل عيد الميلاد، لم تكن سوى كلام فارغ اثبت بما لا يقبل أدنى شك، بأنّ الملف الحكومي لا يزال أسير لعبة تضييع الوقت، التي رحّلت تأليف الحكومة مبدئياً الى ما بعد رأس السنة.

الدخان الأبيض الذي عُوّل على تصاعده بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، خرج من مدخنة القصر الجمهوري رمادياً داكناً، ما مهّدت له الأجواء التي أُشيعت في محاذاة القصر نهاراً، ونعت قبل لقاء الرئيسين، امكانية الوصول الى تفاهم بينهما يُخرج الحكومة الى النور، ناصحة بعدم الإفراط في التفاؤل، لأنّ العِقد الموجودة بين عون والحريري مستعصية، والطرفان متصلّبان ولم يتنازل ايٌ منهما امام الآخر.