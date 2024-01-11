حمادة: زيارة هوكشتاين "تخديريّة".. ولا اقتراحات جدية في جعبته

رأى عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة أن “زيارات الموفد الأميركي آموس هوكشتاين هي زيارات تخديريّة لتبريد الجبهة الجنوبية، لافتًا إلى أنّ “معلوماته الخاصة تؤكد أنّ هوكشتاين لا يحمل اقتراحات جدية أو نهائية لهذا الملف، بل سيكون مستمعًا، وإذا سمع كلامًا عن ارتباط كل المواضيع بانتهاء الحرب في غزة، فهو سيعود إلى واشنطن وليس إلى تل أبيب”.

وأشار حمادة في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، إلى أن “الأطراف كافة لا تريد تطور الوضع على الجبهة الجنوبية إلى حرب شاملة”.

ورأى أن “استمرار هذه الجبهة هو للتذكير بوحدة الساحات، بالإضافة إلى رغبة لبنان بأن يطرح من خلال هذه التطورات قضاياه بدءًا بالنقاط الخلافية”.