حمادة: كلام نصرالله عن السعودية إمعان في تخريب العلاقات اللبنانية – العربية

رد النائب السابق مروان حمادة على كلام أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله حسن نصرالله بأن السعودية حاولت اغتياله، معتبراً أن “هذا الكلام إمعان في تخريب العلاقات اللبنانية- العربية، وخصوصاً العلاقات بالسعودية والإمارات ورمي الاتهامات حول نمط من التصرفات هي للأسف من اختصاص من يطلقها”.

وأكد أن لا قرار لبنانياً مستقلاً بالأمس أو اليوم أو غداً، بل علاقة عضوية بالنظام الإيراني في كل ما له علاقة بالإقليم أو بالأقطار العربية.

وفي حديث لصحيفة السياسة الكويتية، اعتبر أن كلام نصرالله عن إيجابية علاقته برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، يوحي وكأن الأدوار توزعت بين الرئيس ميشال عون الذي يمنع قيام الحكومة، و”حزب الله” الذي يضرب شروط قيامها من وراء الستار، محاولاً تفخيخ علاقات الحريري العربية والدولية.