حمادة: لا يمكن للرئيس المقبل أن يكون حزبياً

أكد النائب المستقيل مروان حمادة أنه في موضوع مشروع الموازنة، “الشيطان يكمن في التفاصيل، وتفاصيل الموازنة التي تبدو خطوة جيدة خصوصا في هذه الظروف، عبارة عن مجموعة شياطين قد تخرج الى الساحة المالية والاقتصادية وتضرب ما تبقى من عافية اجتماعية”.

ورأى في حديث إذاعي أن “وقع زيادة الدولار الجمركي والضرائب على انتقال الإرث او الاستيراد المعاملات الرسمية، كل ذلك سينعكس مزيدًا من التضخم على جيوب اللبنانيين”.

واعتبر حمادة أن “أهم أسباب عودة الثنائي أمل حزب الله الى المشاركة في جلسات الحكومة هو الوضع العام في البلد الذي لم يعد يحتمل والوضع الاقليمي المفتوح على كل الاحتمالات ومع قرب الانتخابات التي ألزمت القطاعات الحاكمة لجم الدولار واعادته الى مستوى “أخذ النفس” ولو انه لا يزال غير مقبول”.

وإذ دعا الجميع الى “ترك مكان للصلح ووحدة البلاد”، رأى أن “الرئيس المقبل سيكون لكل لبنان ويحتضن الجميع ولا يمكن ان يكون حزبياً”.

وحذّر حمادة من “تصعيد جديد في ظل احتدام الحرب الباردة عالمياً، وانعكاساتها على اشتعال الجبهة الشرق أوسطية أكثر من أي وقت مضى”.