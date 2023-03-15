حمادة: لن نسهّل عودة بشار الأسد وطهران الى بعبدا

أكد النائب مروان حمادة أنّ “رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يواجه معارضة سعودية وأميركا وحتى الساعة لم تتبنّاه دول العربية الأعضاء في المجموعة الخمسة التي تقف مع السعودية”.

وأشار عبر “صوت لبنان”، إلى أنّ القضية لا تكمن باسم سليمان فرنجيّة أو شخصه إنّما بمن رشّحه وبالتالي الضمانات غير متوفّرة والدليل أنّ طاولات الحوار التي ترأسها رئيس مجلس النواب نبيه برّي وتعهّد بها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لمختلف القضايا لم تنفّذ”، مشدّداً على أنّ “الهدف وضع اليدّ على الدولة اللبنانية ولا ثقة بطهران وبشار الأسد”.

وأضاف حمادة: “لم نشعر ولم نتبلّغ ولم نقرأ أنّ الموقف السعودي من الملف اللبناني اختلف قبل الاتفاق الايراني – السعودي وبعده”، وتابع: “اللقاء الديمقراطي ما زال يصرّ على إيجاد رئيس إصلاحي سيادي ولن نسهّل عودة بشار الأسد وطهران الى بعبدا بطريقة من الطرق”.