حمادة: هذه المعركة هي معركة اللبنانيّين وحدهم!

اعتبر النائب مروان حمادة أنّه “في هذه الظروف التي يمر بها لبنان، ليس أمامنا سوى الصبر ثم الصبر رغم أننا نعرف جيدًا أن للصبر حدودا، وكما في لبنان، التضامن في فلسطين التي تعيش لحظات مفصلية بالانتقال من الاتكالية التي دامت عقودًا طويلة على الأنظمة والأوهام، إلى اعتناق المقاومة الحقيقية من الداخل”.

حمادة وفي كلمة له ممثلًا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، خلال حفل في المكتبة الوطنية في بعقلين، تكريمًا للرئيسة السابقة لدائرة التنظيم المدني في الشوف المهندسة الراحلة أليسار عبد الصمد، قال: “لقد حان الوقت الآن كي يدرك اللبنانيون أن هذه المعركة الأخيرة هي معركتهم وحدهم، وهم أصحاب القرار فيها وليس الخارج”.