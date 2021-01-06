حماده: قمة العلا تفتح آفاقا ولبنان يطمع بحصة وازنة

رأى النائب المستقيل مروان حماده، في بيان اليوم، أن “القمة الخليجية في مدينة العلا، تفتح آفاقا واسعة تدعونا الى التفاؤل بعودة التضامن العربي، العامل الرئيسي والوحيد القادر على بلورة خطة واضحة للتصدي للتحديات الخطرة والكيانية التي تواجه المنطقة، ولإعادة ترتيب العلاقات العربية البينية، التي أكثر ما يضيرها الانقسام والتشظي”.

واعتبر أن “القمة التي أتت لتترجم بأمانة رغبة خادم الحرمين الشريفين وقادة دول مجلس التعاون الخليجي بلم الشمل ووضع حد للتباينات العابرة، تتيح الأمل بمرحلة جديدة من الاستقرار العربي تتيح التقاط الأنفاس والانكباب على معالجة الأزمات التي تعصف بدنيا العرب، مع تطلع اللبنانيين وطمعهم بأن تؤول إليهم حصة وازنة في المرحلة المشرقة المتوقعة، بما يتيح وضع لبنان على سكة التعافي التدريجي، وتأكيد خروجه من المحاور الإقليمية التي عادت عليه بالبلاء وعمقت أزماته”.