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"حماس" تنعى "شهيدًا قساميًا" في جنوب لبنان

منذ 14 دقيقة
عنصر من كتائب القسام

عنصر من كتائب القسام

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نعت حركة المقاومة الإسلامية – حماس، الشهيد القسامي وليد أحمد حسنين من مخيم المية ومية – صيدا، جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا مساء اليوم الأربعاء، في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى.

أعلنت كتائب القسام – لبنان، قصف ثكنة “ليمان” العسكرية في الجليل الغربي، في شمال فلسطين المحتلة برشقةٍ صاروخيةٍ من 20 صاروخًا انطلاقًا من جنوب لبنان.

وأشارت كتائب القسام – لبنان، إلى أنّ هذه العملية تأتي “في سياق الرد على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة، واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم في الضاحية الجنوبية في لبنان”.

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