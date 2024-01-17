"حماس" تنعى "شهيدًا قساميًا" في جنوب لبنان

نعت حركة المقاومة الإسلامية – حماس، الشهيد القسامي وليد أحمد حسنين من مخيم المية ومية – صيدا، جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا مساء اليوم الأربعاء، في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى.

أعلنت كتائب القسام – لبنان، قصف ثكنة “ليمان” العسكرية في الجليل الغربي، في شمال فلسطين المحتلة برشقةٍ صاروخيةٍ من 20 صاروخًا انطلاقًا من جنوب لبنان.

وأشارت كتائب القسام – لبنان، إلى أنّ هذه العملية تأتي “في سياق الرد على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة، واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم في الضاحية الجنوبية في لبنان”.