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حماس تُعلن استشهاد صالح العاروري واثنين من قادة "القسام" في بيروت

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 2 - يناير - 2024 7:03 مساءً
صالح العاروري

صالح العاروري

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استشهد نائب رئيس حركة “حماس” صالح العاروري، مساء اليوم الثلاثاء، إثر الانفجار الذي دوّى في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث أفادت المعلومات الأولية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، بأنّ مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبًا لحركة “حماس”، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة عدد آخر.

وفي وقت لاحق، أعلنت حركة “حماس” استشهاد العاروري واثنين من قادة القسام في بيروت.

وعلى الفور توجهت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر إلى مكان الحادث.

في وقت، تحلق الطائرات الحربية الإسرائيلية المعادية فوق بيروت والضاحية الجنوبية وخلدة وصولًا إلى صيدا.

وكان مصدران أمنيان أكدا لرويترز أنّ انفجارًا وقع بالقرب من متجر للحلويات في ضاحية بيروت الجنوبية، مساء اليوم الثلاثاء.

بدورها أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأنّ سلاح الجو الإسرائيلي قصف بيروت لأول مرة منذ عام 2006.

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