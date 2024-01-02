"حماس": عمليات الاغتيال الجبانة "لن تنال من استمرار المقاومة"

أكد مسؤول كبير في حركة “حماس”، أن اغتيال القيادي في الحركة صالح العاروري في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، “لن ينال من استمرار المقاومة”.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق في بيان، إن “عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضد قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة”.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أسفرت الضربة التي نفذتها مسيّرة إسرائيلية واستهدفت مكتباً تابعاً لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

ووفقا لمصادر أمنية لبنانية، أطلقت مسيرة إسرائيلية أكثر من صاروخ على هدف في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد مصدر أمني لقناتي “العربية” و”الحدث” أن “الاستهداف حصل على الطابقين الأول والثاني، من مبنى مؤلف من 3 طوابق”. وقد ذكرت الوكالة الوطنية أن الغارة الإسرائيلية استهدفت اجتماعًا للفصائل الفلسطينية.