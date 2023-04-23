حمدان: هذا القرار سيكون موضع طعن في مجلس الشورى

رأى النائب فراس حمدان أن “الاتفاق على اسم لرئاسة الجمهورية ليس مرتبطا بالاسم بحد ذاته إنما بالملفات الأساسية التي سيعالجها لا سيما الاقتصادية منها”، لافتا الى ان “نواب التغيير سبق ان طرحوا أسماء للرئاسة قوبلت بالرفض من قبل الكتل الأخرى”.

وإذ، أكد في حديث عبر “صوت كل لبنان 93,3″، ان “نواب التغيير يؤيدون إجراء حوار داخلي في مجلس النواب حول أي رئيس جمهورية نريد”، اعتبر ان “الاستحقاق لم يعد مرتبطا بالمجلس النيابي بل بات في موضع بحث في الخارج”.

وتعليقاً على القرار 22 المرتبط بالميني كابتال كونترول، أعلن حمدان أن هذا القرار سيكون موضع طعن في مجلس الشورى.