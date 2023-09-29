حمية: المسح الشامل للأملاك العمومية البحرية أهدافه وطنية

أكد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية خلال منشور على منصة “إكس”، أن المسح الشامل للأملاك العمومية البحرية على طول الشاطئ اللبناني من قبل مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني، أهدافه وطنية صرفة، لا تخضع للتسييس أو للطائفية والمناطقية.

وأضاف حمية: “قرارنا حول الشاطئ مبني على اعتباره ملكا للدولة والناس معاً، والداتا التي سنحصل عليها، سيبنى عليها الكثير”.

المسح الشامل للأملاك العمومية البحرية على طول الشاطئ اللبناني من قبل مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني، أهدافه وطنية صرفة:

لا تخضع للتسييس أو للطائفية والمناطقية

فقرارنا حول الشاطئ مبني على اعتباره ملكا للدولة والناس معاً ،والداتا التي سنحصل عليها،سيبنى عليها الكثير pic.twitter.com/Zo6sbOf4jS — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) September 29, 2023