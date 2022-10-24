حمية: تحوّلنا منذ شهر إلى شركة رفع نفايات

أوضح وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن وزارة الاشغال والبلديات واتحاد البلديات وشركات رفع النفايات ووزارة الطاقة كلها يجب ان تعمل معاً.

وقال حمية: “مجلس الإنماء والاعمار حدد فئتين من الشركات واحدة تختص بجمع النفايات وأخرى بالكنس وأنا كوزير لا سلطة لدي لا على مجلس الإنماء ولا على البلديات ونحن تحوّلنا منذ شهر في الوزارة إلى شركة رفع نفايات وتقبلنا الواقع”.

وتتكرّر مأساة اللبنانيين سنويًا مع بداية فصل الشتاء، حيث تغمر الأمطار الشوارع متسبّبة في فيضانات، في ظلّ تقاعس الجهات المعنية عن أداء دورها في تنظيف مجاري المياه.

وأمس الأحد 23\10\2022، أدت الفيضانات إلى فقدان رجل مسنّ بعد أن جرفت سيول الأمطار الغزيرة سيارة ابنه، في منحدر في منطقة الذوق في كسروان.